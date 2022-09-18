В воскресенье в 7-м туре чемпионата Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 7-й тур

Кремонезе – Лацио – 0:4

Голы: Иммобиле, 7, 21 (п.), Милинкович-Савич, 45+2, Родригес, 79

Монца – Ювентус – 1:0

Гол: Гюткьер, 74

Удаление: Ди Мария, 40 (Ювентус, красная карточка)

Фиорентина – Верона – 2:0

Голы: Иконе, 13, Гонсалес, 90

Нереализованный пенальти: Бираги, 26 (Фиорентина)

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Кремонезе без шансов проиграл Лацио. После сокрушительного поражения от датского Митьюлланда (1:5) в Лиге Европы подопечным Маурицио Сарри кровь из носа нужно было отбеливать свою репутацию. Под руку попал неудачник Серии А, которому еще до перерыва римляне отгрузили три гола: дубль оформил Иммобиле (с игры и с пенальти), а еще один гол на совести Милинковича-Савича. В конце матча Чиро записал в свой актив еще и голевую передачу на Педро Родригеса, который довершил разгром Кремонезе.

Ювентус, который никак не может разогнаться на полную силу, имел все шансы улучшить очковый запас в матче с Монцой. Откровенный аутсайдер турнирной таблицы в первом тайме сохранил свои ворота сухими и даже немного превосходил соперника. За 5 минут до перерыва Ди Мария сфолил и заработал удаление, оставив свою команду в меньшинстве.

В середине второй сорокапятиминутки Монца шокировала соперника неожиданным голом: Чуррия навесил в штрафную, а Гюткьер опередил защитника и протолкнул мяч в сетку. Худшая команда Серии А могла забить еще, но ограничилась одним голом, который позволил ей праздновать первую победу в сезоне и нанести первое поражение Ювентусу.

В еще одном матче Фиорентина одолела Верону. Иконе еще до перерыва вывел хозяев вперед, а впоследствии Бираги запорил роскошный момент удвоить. Коппола получил "горчичник" за задержку соперника, а арбитр указал на отметку. К сожалению Кристиано не смог переиграть Монтипо, угадавшего направление полета мяча. На последней минуте основного времени Гонсалес снял все вопросы о победителе и вывел "фиалок" на десятое место турнирной таблицы.

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