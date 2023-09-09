Ювентус узнал вердикт по лидеру, которого убрали с пути Украины
9 сентября 17:20 - Читати українською
Федерико Кьеза напугал Ювентус повреждением в расположении сборной Италии.
Тщательное обследование 25-летнего вингера не выявило серьезных проблем, сообщает Sky Italia.
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Кьеза находился в расположении сборной Италии, которая готовилась к матчам отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Украины. Звезда Ювентуса пожаловался на боли в мышцах, поэтому его немедленно вернули в клуб. К счастью для туринцев, худшие опасения не подтвердились.
В понедельник Ювентус планирует провести дополнительные тесты. Если у Кьезы все будет хорошо, то он будет готов помочь команде в сверхважном матче Серии А против Лацио (16 сентября).
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