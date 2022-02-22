Спортивная прокуратура Италии завершила расследование, в котором фигурировали подозрительные трансферы более десятка клубов.

Нацполиция открыла производство по трансферу Хочолавы из Шахтера в Копенгаген

Туринцы получили сообщение от прокуратуры о том, что клуб не подвергается никаким дисциплинарным санкциям, рапортует официальный сайт Ювентуса. Клуб будет готовить документы для дальнейшего рассмотрения дела.

Напомним, осенью прошлого года Ювентус и другие клубы очутились в эпицентре скандала. Их обвинили в умышленном завышении сумм трансферов, что позволяло соответствовать нормам финансового фейр-плея.

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