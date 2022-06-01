Чемпион мира-2018, похоже, пойдет уже знакомым для себя путем, сменив Манчестер на Турин.

Представители Ювентуса на следующей неделе проведут повторную встречу с агентами 29-летнего француза, официально покинувшего Манчестер Юнайтед. Первые контакты между сторонами прошли в мае.

Манчестер Юнайтед подтвердил уход Погба – 105-миллионный француз снова покидает Олд Траффорд свободным агентом

В Турине убеждены, что "Старой синьоре" удастся согласовать все условия контракта с Погба, а в новом сезоне полузащитник усилит команду Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Gianluca Di Marzio.

Напомним, Погба уже выступал за Ювентус с 2012 по 2016 год, перейдя из Манчестера Юнайтеда на правах свободного агента. Тогда он сыграл за туринскую команду 178 матчей, забил 34 гола и отдал 40 ассистов, выиграв 4 Скудетто и став лучшим игроком Серии А.

Летом 2016-го "красные дьяволы" решили вернуть хавбека, заплатив за него 105 млн евро, а теперь повторили былую ошибку, потеряв его бесплатно.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо