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Ювентус устроит срочную распродажу, чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей, – СМИ

15:09 30 Читати українською
Ювентус устроит срочную распродажу, чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей, – СМИ
Андреа Аньелли / LaPresse

Руководство туринского Ювентуса готовит большую распродажу игроков, чтобы сбалансировать клубный бюджет и соответствовать требованиям УЕФА относительно финансового фэйр-плей.

"Старая синьора" может отпустить нескольких игроков первой команды в ближайшее трансферное окно ради упорядочения бюджета, утверждает Calcio Mercato.

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По информации издания, Юве необходимо собрать ориентировочно 300 млн евро. Такая сумма позволит перекрыть расходы "бьянконери", вызванные затратами на трансфер Криштиану Роналду (100 млн в евровалюте) и его зарплату, а также отвечать требованиям финансового fair-play. Претендентами на отъезд из Турина является полузащитники Блез Матюиди, Эмре Джан, Миралем Пьянич, а также нападающий Пауло Дибала.

Кроме того, боссы Ювентуса продолжают переговоры о продаже в катарскую Аль-Гарафу форварда Марио Манджукича.

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