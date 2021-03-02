В рамках 25-го тура Серии А Специя на выезде разгромно уступила Ювентусу. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Ювентус ради сохранения шансов на Скудетто должен был побеждать одного из аутсайдеров турнира Специю. Тем более мотивации подопечным Андреа Пирло должна была добавить недавняя неудача с Вероной.

Первая половина встречи была довольно скучной. Было несколько опасных моментов у туринцев, однако реализовать их они не смогли. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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На 61-й на поле появился Мората, который меньше чем за минуту вывел "бьянконери" вперед. Чуть позже, на 71-й, их преимущество закрепил Кьеза, а уже под занавес встречи разгромным счет сделал Роналду. Игроки Специи пытались навязывать борьбу и на последних минутах компенсированного времени таки заработали одиннадцатиметровый, однако его не сумел реализовать Галабинов. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Ювентуса – 3:0.

Благодаря этой победе туринцы закрепились на третьей строчке турнирной таблицы и сократили отставание от Милана до 3-х пунктов, а Специя опустилась 16-ю строчку первенства.

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