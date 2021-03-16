Ювентус решился на эксперимент с третьей формой для сезона 2021/22.

Фотографии обновленной экипировки туринской команды "слил" сайт Footyheadlines.

Неожиданный цвет и возвращение классики – форма Реала и Ювентуса на следующий сезон

Дизайнеры Adidas решили дать волю своей фантазии. Форма сочетает в себе разнообразные геометрические формы и аж три цвета – "украинские" синий и желтый вместе с белым. По мнению авторов, это напоминает яркие образы с 90-х годов.

Добавим, что в текущем сезоне третий комплект Ювентуса был оранжевым с черными элементами.

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