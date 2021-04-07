Многострадальная встреча 3-го тура Серии А между Ювентусом и Наполи наконец-то состоялась. Поединок между соседями по турнирной таблице должен был пройти еще 4 октября, однако, по разным причинам дважды переносился. Сначала "партенопейцы" не явились на матч из-за на запрета местного органа здравоохранения приезжать в Турин из-за случаев коронавируса в клубе. В итоге команде Дженнаро Гаттузо засчитали техническое поражение. После апелляции решение о наказании отменили. Переигровку назначили на 17 марта, однако встреча опять не состоялась. На этот раз уже с согласия обоих клубов, которые на тот момент продолжали выступать в еврокубках.

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К нынешней встрече обе команды подошли с одинаковым количеством очков, но с разным психологическим настроем. Если Наполи не знал горечи поражений в последних шести матчах, сыграв вничью лишь в одном поединке, то Ювентус не побеждал уже в двух матчах подряд. От результата встречи, по слухам, зависела и судьба наставника "Старой синьоры" Андреа Пирло. Кроме того, обе команды вели упорную борьбу за попадание в Лигу чемпионов, поэтому важность нынешнего матча для обеих сторон сложно было переоценить.

Уже на второй минуте Криштиану Роналду потерял стопроцентную возможность вывести Ювентус вперед. Данило промчался по правому флангу и навесил в район одиннадцатиметровой отметки – звездный португалец махнул головой мимо мяча.

Почти сразу Ирвинг Лосано отдавал под удар Зелински – поляк пробил по воробьям. Обе команды спешили забить – игра проходила на встречных курсах, фактически без центра поля.

Неплохой момент Наполи нейтрализовал Алекс Сандро, самоотверженно бросившись под мяч после прострельной передачи Инсинье. А уже следующая атака гостей привела к голу. Кьеза на правом фланге накрутил нескольких соперников и идеально прострелил в район одиннадцатиметровой отметки на Роналду, который на этот раз не ошибся, переправив мяч в ворота Алекса Мерета.

"Партенопейцы" продолжили комбинировать вблизи владений Буффона, однако последнему пасу неаполитанцев постоянно не хватало точности. В середине тайма Лосано едва не привез пенальти в свои ворота, грубо срубив Кьезу на границе поля, однако арбитр проигнорировал эпизод, решив, что нарушение произошло уже за пределами поля. Впоследствии свой шанс не реализовал Куадрадо. Колумбийский полузащитник ворвался в штрафную соперника, обыграл нескольких защитников и пробил... прямо в руки Мерету.

Неугомонный Кьеза пытался с левого фланга прострелить во вратарскую соперника – защитники вовремя среагировали, выбив сферу на чужую половину поля. Как следствие, мяч попал к Инсинье, и после его удара просвистел над перекладиной. В ответ – стремительная контратака Юве, прострел с правого фланга, Роналду пропустил на Кьезу и Федерико сходу пробил значительно выше ворот. На последней минуте первого тайма Зелински упал в штрафной после удара по ногам от Алекса Сандро, но арбитр снова не увидел нарушения правил.

Начало второй сорокапятиминутки ознаменовалось провалом левого фланга Ювентуса. Ди Лоренцо неплохо пробивал по воротам соперника и лишь реакция Буффона спасла "Старую синьору".

Ответ Наполи был менее опасным: Кьеза дотянулся до навесной передачи в центре штрафной, но не смог пробить головой акцентировано, направив мяч мимо правой стойки. Виктор Осимхен, которого Гаттузо выпустил спасать ситуацию, в течение двух минут дважды заставлял хвататься за сердце болельщиков Юве, но нигерийцу не хватало точности.

На 59-й минуте Инсинье ворвался в штрафную, на замахе убрал Де Лигта и пробивал в дальнюю девятку – Буффон замечательным сейвом напомнил, что его еще рано списывать со счетов. Впоследствии ветеранистий голкипер третий раз спас "Старую синьору" от гола после мощного удара по центру ворот от Руиса.

В середине второго тайма Юве забил второй раз. Автором гола стал Паулу Дибала, который только что появился на поле. После передачи Родриго Бентанкура аргентинец с линии штрафной точно пробил в дальний нижний угол ворот. Мерет в прыжке пытался дотянуться до мяча, но тщетно. Взятие ворот Пауло посвятил своей маме.

В конце матча Марио Руй из перспективного штрафного попал в стенку туринцев, а затем Юве едва не забил сам себе – Сандро случайно отправил мяч в собственные ворота, но Буффон вовремя среагировал на "коварство" защитника. За минуту до окончания основного времени Кьеллини нарушил правила в собственной штрафной, ударив в колено Осимхена. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Инсинье.

Победа принесла Ювентусу 59 очков и подняла на третью строчку турнирной таблицы Серии А, Наполи с 56 пунктами остался пятым.

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