Ювентус убежден, что не должен Роналду никаких денег – слабая попытка генерального директора клуба
Генеральный директор Ювентуса Маурицио Арривабене высказался по поводу возможной задолженности клуба перед Криштиану Роналду.
Сегодня появилась информация, что Ювентус должен выплатить 19,9 млн евро. Это сумма задолженности по зарплате, когда футбольные соревнования взяли паузу из-за пандемии коронавируса, а клубы пытались снизить экономические нагрузки.
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"Насколько мне известно, у нас нет долгов перед Роналду", – приводит слова Арривабене Football-Italia. Впрочем, генеральному директору Юве вспомнили перехваченные телефонные разговоры летом прошлого года, когда Маурицио говорил, будто у клуба есть долги перед португальцем.
"Наверное, речь шла о зарплате, приостановленной во время пандемии и выплаченной потом. Насколько я помню, предметом обсуждения были месячные зарплаты за август и сентябрь 2021 года", – ответил Арривабене.
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