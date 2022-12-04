Сегодня появилась информация, что Ювентус должен выплатить 19,9 млн евро. Это сумма задолженности по зарплате, когда футбольные соревнования взяли паузу из-за пандемии коронавируса, а клубы пытались снизить экономические нагрузки.

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"Насколько мне известно, у нас нет долгов перед Роналду", – приводит слова Арривабене Football-Italia. Впрочем, генеральному директору Юве вспомнили перехваченные телефонные разговоры летом прошлого года, когда Маурицио говорил, будто у клуба есть долги перед португальцем.

"Наверное, речь шла о зарплате, приостановленной во время пандемии и выплаченной потом. Насколько я помню, предметом обсуждения были месячные зарплаты за август и сентябрь 2021 года", – ответил Арривабене.

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