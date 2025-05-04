Болонья и Ювентус сыграли вничью в матче 35-го тура Серии А (1:1). Читайте подробности на "Футбол 24".

Болонья и Ювентус определяли, кто из них по итогам 35-го тура Серии А окажется в зоне Лиги чемпионов.

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"Старая синьора" забила после ошибки вратаря. Скорупски был обязан отражать удар Тюрама из-за пределов штрафной площади, но ошибся и пропустил. В целом первый тайм получился равным: Нико Гонсалес еще раз отправил мяч в сетку ворот Скорупски, но бригада арбитров зафиксировала у аргентинца офсайд. Болонья ответила "сухим письмом" Орсолини с углового – Ди Грегори перевел мяч над перекладиной. После контакта Маккенни и Фройлера в штрафной Юве хозяева просили пенальти, но арбитр развел руками.

После перерыва Доменико Довери отменил из-за офсайда еще один гол "Старой синьоры" – на этот раз в исполнении Камбьясо. Через несколько минут после этого Болонья смогла сравнять счет: Фройлер ушел из-под опеки автора первого гола Тюрама и завершил затяжную позиционную атаку "россоблу", которая началась с... антигероя первого тайма Скорупски.

Рома, которая накануне обыграла Фиорентину, надеялась на любой результат, кроме ничьей – победа Юве или Болоньи оставляла римлян на четвертой строчке таблицы. Однако ничья на стадионе Даль'Ара сыграла против команды Клаудио Раньери: Ювентус догнал Рому по очкам и обошел ее благодаря лучшей разнице мячей.

Таким образом, Юве четвертый с 63 очками, Рома – пятая (также 63, как и у Лацио, который на шестой строчке), а Болонья седьмая – 62 балла.

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