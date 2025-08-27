Ювентус из четвертой лиги Швейцарии сыграл свой матч против Бадена (2:1) в форме, напоминавшей комплект Барселоны из сезона 2022/23.

Оказалось, что швейцарская команда действительно использовала старую форму "кулес". Footy Headlines сообщает, что клуб только приклеил другого спонсора и свой логотип на футболку. У нескольких игроков даже отклеились наклейки во время матча.

Болельщики в соцсетях заподозрили, что команда это сделала из-за финансовых трудностей.

"Нет, моему отцу просто нравится эта форма. Он большой фанат Барселоны", – объяснил помощник главного тренера команды Себастьян Бауерт.

Интересно, что клуб уже использовал эти футболки раньше, но широкая аудитория заметила это только сейчас. Игроки команды также носят тренировочную форму Барселоны.

Ранее швейцарский Ювентус использовал черно-белые цвета, как одноименный итальянский гранд из Турина. Однако в этом году команда сменила клубные цвета.

