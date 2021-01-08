Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт получил положительный результат теста на наличие коронавируса, сообщает официальный сайт туринцев.

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Игрок находится на самоизоляции согласно с медицинским протоколом. Стоит отметить, что недавно наставник Юве Андреа Пирло потерял из коронавируса хавбека Хуана Куадрадо и защитника Алекса Сандро.

В нынешнем сезоне Серии А де Лигт провел 9 матчей. После 16-ти туров Ювентус с игрой в запасе расположился на 4-й строчке, отставая от Милана на 4 очка.

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