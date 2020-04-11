Ювентус стал фаворитом в борьбе за хавбека Реала

Игрок Реала Данни Себальос может попробовать свои силы в Серии А.

Данни Себальос серьезно заинтересовал руководство "Старой Синьоры", сообщает Mundo Deportivo.

Реал нацелился на защитника Севильи

На 23-летнего испанца уже охотятся Милан и Валенсия, но издание называет фаворитом именно Ювентус в этой гонке.

Данни защищает цвета Арсенала на правах аренды, его контракт принадлежит Реалу. В нынешнем сезоне АПЛ Себальйос провел 14 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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