"Ювентус способен выиграть требл", – смелое заявление чемпиона мира-2006 Липпи

Экс-тренер Ювентуса и сборной Италии Марчелло Липпи поделился собственным мнением относительно потенциала "зебр".

"Ощущение, что этот сезон должен стать успешным, пришло сразу. Я говорил, что команда, которая дважды за несколько лет вышла в финал Лиги чепионив, приблизилась к уровню трех флагманов: Реала, Барселоны и Баварии.

Почему Ювентус может выиграть Лигу чемпионов: лучшие центрбеки мира, качественная глубина состава и Роналду

Сейчас время сказать, что Ювентус возглавляет группу фаворитов. Вся заслуга клуба, и команде нужно показать, что нет недооценки оппонентов. Мотивация в Лиге чемпионов крайне высока, всегда есть команды, которые могут обыграть – всегда!

Неправильно будет говорить об одном фаворите, но авторитет и вера в свои силы, достигнуты "бьянконери" – это двигатель, который ведет их до самого высокого уровня, а затем к ним добавился Криштиану Роналду.

Требл? Ювентус каждый сезон начинает с попытки выиграть все, даже в прошлом со мной. Это психологическая характеристика, а не самонадеянность, это осознание собственной мощи", – сказал Липпи Corrierre dello Sport.

Манчестер Юнайтед — Ювентус – 0:1 – видео гола и обзор матча