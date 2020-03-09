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Ювентус составил звездный шорт-лист из кандидатов на замену Игуаина

17:18 39 Читати українською
Ювентус составил звездный шорт-лист из кандидатов на замену Игуаина
Гонсало Игуаин и Мауро Икарди / Фото FedeNerazzurra

Ювентус летом готов потратиться для подписания нового форварда.

В лагере "нерадзурри" решили подыскать достойную замену Гонсало Игуаину, который летом покинет туринцев, сообщает Tuttosport.

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В список "Старой Синьоры" вошли: форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер, представитель Манчестер Сити Габриэл Жезус, а также нападающий Интера Мауро Икради, который сейчас защищает цвета ПСЖ на правах аренды.

В нынешнем сезоне Серии А 32-летний Игуаин провел 23 матча, в которых отметился 5-ю голами и 4-мя ассистами.

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