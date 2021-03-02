В туринском клубе снова есть инфицированный COVID-19. К счастью, Андреа Пирло не потерял важных исполнителей.

Об инциденте Ювентус сообщил на своем официальном сайте. В заявлении говорится, что один из членов команды сдал положительный тест на коронавирус. Отмечается, что это не футболист.

Матч Серии А перенесен из-за вспышки коронавируса

Больного уже отправили на карантин. Клуб находится в контакте с соответствующими органами здравоохранения для определения эффективной реализации протоколов, необходимых для проведения тренировочной и соревновательной деятельности команды.

К слову, следующий матч туринский гранд должен провести уже сегодня, 2 марта. Ювентус на Альянц Стэдиум будет принимать Специю.

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