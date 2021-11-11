У Ювентуса есть серьезные потери во время перерыва на матчи сборных.

Кьеллини имеет воспаление левого ахиллова сухожилия – капитан туринцев получил повреждение в расположении сборной Италии, сообщает официальный сайт Ювентуса.

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Сроки восстановления центрбека неизвестны, но за его состоянием будут следить ежедневно. Мойзе Кин уже вернулся к занятиям в основной группе и может сыграть против Лацио 20 ноября. Маттия Де Шильо продолжает реабилитацию от повреждения бедра. Ожидается, что защитник вернется в заявку команды на матч против Челси в Лиге чемпионов (23 ноября) или на игру с Аталантой в Серии А (28 ноября).

Добавим, что Ювентус демонстрирует довольно неудачные результаты в чемпионате Италии – 8 место и 18 набранных очков после 12 туров. В ЛЧ "бьянконери" оформили путевку в плей-офф, набрав 12 пунктов после 4 туров.

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