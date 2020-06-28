Ювентус согласовал срок контракта с Артуром, – журналист

Полузащитник Барселоны Артур все ближе к переходу в туринский Ювентус.

Артур уже подписал соглашение с Ювентусом до 2025 года, утверждает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Как отмечает Goal, зарплата бразильского хавбека составит около 5 млн евро, и еще около 2 млн бонусами. Также сообщается, что Миралем Пьянич успешно прошел медосмотр в Барселоне.

Напомним, Ювентус и Барселона планируют обменять Артура на Пьянича. Бразилец обойдется "Старой синьоре" в 70 млн евро, а боснийский хавбек – около 60 млн.

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