Ювентус согласовал с Барселоной условия трансфера Артура

Полузащитник Барселоны Артур может в ближайшее время примерить футболку туринского клуба.

Ювентус уже договорился о трансфере с каталонским клубом. Барселона получит за своего полузащитника 80 млн евро, сообщает Sky Sports.

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Сам Артур еще не дал окончательного согласия на переход. "Старая синьора" планирует убедить бразильца высокой зарплатой (около 5 млн в год) и проектом. Маурицио Сарри хочет построить вокруг 23-летнего игрока полузащиту своей команды, как это было с Жоржинью в Наполи и Челси.

Напомним, Артур перебрался в Барселону с бразильского Гремио летом 2018 года за 31 млн евро. С тех пор хавбек провел за каталонский клуб 70 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.

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