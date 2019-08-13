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Ювентус согласовал переход защитника сборной Италии в Рому

18:33 100 Читати українською
Ювентус согласовал переход защитника сборной Италии в Рому
Даниэле Ругани / Getty Images

Защитник Ювентуса Даниэле Ругани может сменить клуб в текущее межсезонье.

Рома арендует Ругани на год за 5 млн евро с обязательством выкупа контракта по 25 млн, сообщает Corriere dello Sport.

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По информации издания, клубы уже договорились между собой, и теперь римляне согласовывают с 25-летним итальянцем условия личного контракта.

"Волки" стремятся подписать Руганина замену Костасу Маноласу, который перешел в Наполи. Ювентус планирует получить за 24-летнего защитника минимум 30 млн евро. В прошлом сезоне Ругани провел 15 матчей, в которых отметился 2 голами.

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Даниэле Ругани Даниэле Ругани Ювентус Ювентус Рома Рома Италия
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