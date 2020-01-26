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Ювентус согласовал переход защитника ПСЖ

16:17 50 Читати українською
Ювентус согласовал переход защитника ПСЖ
Лайвен Курзава / ESPN

Туринский клуб вскоре подпишет левого защитника Лайвена Курзава, которого ПСЖ готов отпустить в Италию.

27-летний футболист дал согласие на переход в Ювентус, информирует TF1. Пока неизвестно, какую сумму заплатит Ювентус за француза. Переговоры о переходе защитника Маттиа Де Шильо в ПСЖ продолжаются – их итог не зависит от трансфера Курзава.

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Отметим, что в текущем сезоне Курзава сыграл 15 матчей за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижанами завершается летом этого года. ПСЖ приобрел его у Монако в 2015 году за 25 млн евро.

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