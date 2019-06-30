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Ювентус согласовал переход Де Лигта, – Tuttosport

13:03 144 Читати українською
Ювентус согласовал переход Де Лигта, – Tuttosport
Маттейс Де Лигт / ФК Аякс

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт станет игроком Ювентуса. Туринцы наконец-то достигли согласия об условиях трансфера.

Ювентус и Аякс согласовали переход Маттейса Де Лигта. 19-летний центрбек обойдется туринцам в 67 млн ​​евро, а еще 13 млн Аякс может получить в качестве бонусов. Сам Де Лигт получит пятилетний контракт с зарплатой 8 млн евро за сезон. Еще 4 млн составят различные дополнительные выплаты, сообщает Tuttosport.

"Он еще не перешел в клуб, а уже хочет уйти", – ПСЖ отказался включать в контракт Де Лигта пункт о сумме отступных

Официально о сделке может быть объявлено уже 1 июля. Ювентус выиграл борьбу за Де Лигта у Барселоны, МЮ и ПСЖ, которые также стремились подписать капитана Аякса.

В сезоне 2018/19 Де Лигт провел в составе Аякса 55 матчей, отметившись 7 голами и 4 голевыми передачами. Напомним, амстердамцы были в шаге от выхода в финал ЛЧ, но драматически уступили Тоттенхэму.

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