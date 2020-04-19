Ювентус согласовал личный контракт с талантом сборной Италии

Ювентус продолжает охотиться на молодых звезд Серии А.

Хавбек Фиорентины Федерико Кьеза утвердил все детали своего будущего сотрудничества с Ювентусом, сообщает Football-italia.

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22-летний игрок сборной Италии будет получать в Турине около 5 млн евро в год. "Старой Синьоре" осталось договориться с Фиорентиной, которая связана с Федерико контрактом до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Серии А Кьеза провел 23 матча, в которых отметился 6-ю голами и 5-ю ассистами.

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