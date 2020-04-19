toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Ювентус согласовал личный контракт с талантом сборной Италии

21:01 82 Читати українською
Ювентус согласовал личный контракт с талантом сборной Италии
Николай Матвиенко и Федерико Кьеза / Фото Getty Images

Ювентус продолжает охотиться на молодых звезд Серии А.

Хавбек Фиорентины Федерико Кьеза утвердил все детали своего будущего сотрудничества с Ювентусом, сообщает Football-italia.

Ювентус возвращает всех легионеров – Роналду не спешит покидать Португалию

22-летний игрок сборной Италии будет получать в Турине около 5 млн евро в год. "Старой Синьоре" осталось договориться с Фиорентиной, которая связана с Федерико контрактом до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Серии А Кьеза провел 23 матча, в которых отметился 6-ю голами и 5-ю ассистами.

Федеріко К’єза: без татуювань та дорогих машин – талант Фіорентини створює нову футбольну династію в Італії

blog_ava
УЕФА разработал предварительный план доигрывания еврокубков – известна ориентировочная дата матча Шахтера
09:33
1068
Теги
Италия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
21
мин
Брайтон
22:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук