Ювентус согласовал 5-летний контракт с Кьезой, – Ди Марцио

Чемпион Италии планирует усилить состав вингером Фиорентины Федерико Кьезой.

Туринцы уже согласовали детали личного контракта итальянца, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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По данным источника, лидер "фиалок" подписал 5-летнее соглашение с чемпионом Италии. Теперь Ювентусу следует договориться с руководством Фиорентины, однако существует одна проблема. Владельцы флорентийцев оформляют продажу клуба, поэтому в вопросах трансферов остается неопределенность, которая может помешать переходу Кьезы.

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В 37-и играх прошлого сезона полузащитник отметился шестью голами и семью ассистами.