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Ювентус согласовал 5-летний контракт с Кьезой, – Ди Марцио

12:03 84 Читати українською
Ювентус согласовал 5-летний контракт с Кьезой, – Ди Марцио
Федерико Кьеза / Reuters

Чемпион Италии планирует усилить состав вингером Фиорентины Федерико Кьезой.

Туринцы уже согласовали детали личного контракта итальянца, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Ювентус готов предложить Дибалу, Косту или Сандро, чтобы уговорить МЮ продать Погба

По данным источника, лидер "фиалок" подписал 5-летнее соглашение с чемпионом Италии. Теперь Ювентусу следует договориться с руководством Фиорентины, однако существует одна проблема. Владельцы флорентийцев оформляют продажу клуба, поэтому в вопросах трансферов остается неопределенность, которая может помешать переходу Кьезы.

Фиорентина достанется американскому магнату за 200 млн евро – соглашение почти достигнуто

В 37-и играх прошлого сезона полузащитник отметился шестью голами и семью ассистами.

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Трансферы Ювентус Ювентус Италия Фиорентина Фиорентина Федерико Кьеза Федерико Кьеза
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