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Контракт Романьоли с Миланом действует до лета 2022-го. Пока "россонери" не предложили капитану команды продлить сотрудничество. Этой ситуацией может воспользоваться Ювентус, подписав Романьоли на правах свободного агента. Разрешение на переговоры с потенциальными работодателями защитник получит уже в январе.

К слову, в нынешнем сезоне Алессио Романьоли провел 11 матчей во всех турнирах.

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