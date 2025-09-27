В рамках субботней программы 5-го тура итальянской Серии А 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2025/26, 5-й тур

Комо – Кремонезе – 1:1

Голы: Пас, 32 – Баскиротто, 69

Удаление: Хесус Родригес, 82 (Комо)

Ювентус – Аталанта – 1:1

Голы: Кабаль, 78 – Сулемана, 45+1

Удаления: Де Роон, 80 (Аталанта)

Кальяри – Интер – 0:2

Голы: Лаутаро Мартинес, 4

Довбик может покинуть Рому зимой – клуб АПЛ готов арендовать украинца

Программу дня в Италии открывал поединок на озере Комо, где одноименный клуб принимал Кремонезе. В случае победы коллективы могли подняться в зону Лиги чемпионов, причем гости еще не знали поражений в чемпионате – после двух побед они провели две ничьи. В конце концов, оба уже били топов Серии А в начале сезона.

Соперники были равными, поэтому их итоговая ничья не удивила. Хозяева были активнее и острее, открыв счет на 32-й минуте усилиями Нико Паса – впрочем, в середине второго тайма Баскиротто восстановил статус-кво. Беспроигрышная серия Кремонезе достигла пяти туров.

Ювентус в родных стенах встречался с Аталантой, создав два голевых момента уже в первые пять минут. Туринцы могли выходить вперед после удара головой в исполнении Калюлю (штанга спасла гостей) и в результате классного выстрела Коопмейнерс – Карнески парировал. Он же достал шикарный удар Йылдыза со стандарта, хотя Кенан целился во вратарский угол.

В первом тайме "бьянконери" владели мячом 65% игрового времени, а на отдельных отрезках было и 72%. По касаниям в штрафной было 16:6, однако кроме вышеупомянутых моментов команда ничего не создала. Аталанта выдержала давление в основное время, а в компенсированное еще и вышла вперед – это Сулемана воспользовался ошибкой Аджича, протащив мяч в штрафную. Там он дважды качнул Гатти и технично покатил в дальний нижний. 0:1!

После перерыва Ювентус продолжил давление. Хозяева провели еще 12 ударов, довели владение до 69% и имели 21:5 по касаниям в штрафной. Аталанта имела только 5 ударов и 5 касаний, но едва не удвоила свое преимущество на 53-й минуте – "Старую синьору" простил Крстович, который влетел в периметр и должен был забивать. К счастью для подопечных Игоря Тудора, мяч свалился с ноги Николы.

Туринцам тяжело давалась игра в завершающей фазе атак, однако на 78-й минуте им помог Коссуну. Именно он не доиграл со свежим Кабалем, позволив Хуану замкнуть подачу со штрафного. Колумбиец вторым касанием прошил Карнески – 1:1! Через две минуты после этого Аталанта еще и меньшинстве осталась из-за второй желтой Де Роона, которому пришлось срывать атаку соперника. Обидно, ведь на поле больше не было футболистов с предупреждением.

Дожать бергамасков в меньшинстве "бьянконери" не удалось, поэтому финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Вторую подряд для Юве. Таким образом, подопечные Игоря Тудора остались на второй позиции с отставанием в одно очко от Наполи. Партенопейцы свой матч в туре еще не сыграли.

Завершали игровую программу субботы Кальяри и Интер. Уже на 4-й минуте "нерадзурри" повели в счете. Бастони подключился к атаке и навесил в район вратарской, где Лаутаро перепрыгнул защитника и головой направил мяч в дальний угол – 1:0! Интер доминировал в первом тайме, а Кальяри перед перерывом еще и потерял Белотти, который травмировался.

Во второй половине команды обменялись моментами. Сначала Чалханоглу получил классный сброс от Бареллы, но его удар низом из-за пределов штрафной приняла на себя стойка! Кальяри ответил моментом Фолоруншо, который тоже пробил в штангу, но замыкая головой навес с углового. А на 82-й минуте Димарко классно подключился к атаке и прострелил с левого края штрафной, а Эспозито сумел подставить ногу – 2:0!

Фабрегас разгромил команду чемпиона мира, Лападула стал одновременно спасителем и антигероем: Кубок Италии