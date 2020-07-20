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Ювентус снова хочет переманить Зидана

20 июля 18:08 - Читати українською
Ювентус снова хочет переманить Зидана
Зинедин Зидан / ФК Реал

Лидер Серии А настроен воспользоваться неуверенностью в будущем французского тренера в Реале.

Ювентус продолжает размышлять над вариантами замены Маурицио Сарри в случае отставки алленаторе. Кроме Маурисио Почеттино, претендентом на пост наставника "Старой синьоры" вновь стал Зинедин Зидан, информирует Calciomercato.

Зидан неоднозначно оценил свое будущее в Реале

На днях 48-летний француз заявил, что не уверен в своем будущем в королевском клубе, что сразу же породило слухи о возможном уходе тренера. Заметим, что в сезоне 2019/20 Реал под руководством Зидана финишировал первым в Ла Лиге, а всего знаменитый экс-капитан сборной Франции выиграл уже 11 трофеев в статусе тренера.

Контракт Зидана с Реалом рассчитан до лета 2022 года. Зарплата француза в Мадриде составляет около 13 млн евро за сезон.

Ювентус рискует потерять Роналду из-за нового тренера – Сарри висит на волоске, а легенда туринцев может стать палачом

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Теги
Ювентус Ювентус Италия Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зинедин Зидан Маурицио Маурицио Сарри
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