Ювентус снова хочет переманить Зидана

Лидер Серии А настроен воспользоваться неуверенностью в будущем французского тренера в Реале.

Ювентус продолжает размышлять над вариантами замены Маурицио Сарри в случае отставки алленаторе. Кроме Маурисио Почеттино, претендентом на пост наставника "Старой синьоры" вновь стал Зинедин Зидан, информирует Calciomercato.

Зидан неоднозначно оценил свое будущее в Реале

На днях 48-летний француз заявил, что не уверен в своем будущем в королевском клубе, что сразу же породило слухи о возможном уходе тренера. Заметим, что в сезоне 2019/20 Реал под руководством Зидана финишировал первым в Ла Лиге, а всего знаменитый экс-капитан сборной Франции выиграл уже 11 трофеев в статусе тренера.

Контракт Зидана с Реалом рассчитан до лета 2022 года. Зарплата француза в Мадриде составляет около 13 млн евро за сезон.

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