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Ювентус снова хочет переманить Зидана

13:44 45 Читати українською
Ювентус снова хочет переманить Зидана
Зинедин Зидан / фото из соцсетей

Главный тренер Реала может вернуться в Турин, где в свое время провел несколько лет в статусе игрока.

Руководство "Старой синьоры" не оставляет идеи пригласить Зинедина Зидана на тренерскую скамью команды вместо Маурицио Сарри. Юве уже контактировал с окружением француза относительно потенциального сотрудничества.

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В Турине настроены воспользоваться прохладными отношениями Зизу с президентом клуба Флорентино Пересом и возродить дуэт Зидан-Роналду уже в Италии. В то же время в рядах Юве осознают, что сейчас переманить 47-летнего Зинедина будет крайне сложно, сообщает Le10sport.

Зидан выступал в футболке Ювентуса с 1996 по 2001 год и стал с командой чемпионом Италии, а также финалистом Лиги чемпионов.

К слову, недавно сообщалось, что в Турине готовы платить французскому специалисту 7 млн ​​фунтов в год. Контракт Зидана с Реалом рассчитан до лета 2022 года.

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Ювентус Ювентус Италия Главное Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Мадрид Реал Мадрид
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