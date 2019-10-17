Ювентус следит за защитником Аякса, – СМИ

Защитник амстердамского Аякса и сборной Нидерландов Джоэл Велтман попал в сферу интересов туринского Ювентуса.

"Старая синьора" внимательно следит за выступлениями правого бэка амстердамцев, сообщает Tuttosport.

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Туринцы стремятся усилить фланг обороны и рассматривают вариант с подписанием Велтмана. В данный момент позицию правого защитника Юве закрывает номинальный правый вингер Хуан Куадрадо. Тем временем Данило и Маттия Де Шильо вылетели из-за травм, поэтому голландец может стать долгосрочным решением проблемы.

К слову, на Джоэла Велтмана также претендуют Рома и Аталанта. Альтернативы для Ювентуса – Томас Менье, Ашраф Хакими и Дензел Думфрис.