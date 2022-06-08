Полузащитник Шахтера, который близок к переходу в Байер, получил еще один интересный вариант.

"Старая синьора" настроена подписать флангового игрока атаки. Приоритетом является Доменико Берарди из Сассуоло, но Юве рассматривает и другие варианты.

Шахтер и Байер согласовали трансфер Мудрика, – СМИ

Альтернативами вингеру сборной Италии являются Филипп Костич из Айнтрахта Франкфурт и 21-летний представитель Шахтера Михаил Мудрик. Если Берарди и Костич считаются сформированными игроками, то Мудрика расценивают как инвестицию в будущее. Об этом сообщает Gianluca Di Marzio.

Напомним, немецкие СМИ утверждают, что хавбек сборной Украины близок к переходу в леверкузенский Байер. Шахтер, у которого контракт с Мудриком еще на 4 года, должен получить от "фармацевтов" около 20 млн евро.

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