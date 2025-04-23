Чемпионат Италии. Серия А, 33 тур

Дженоа – Лацио – 0:2

Голы: Кастельянос, 32, Диа, 65

На 22-й минуте удален Отоа (Дженоа), а на 72-й Белахьян (Лацио)

Кальяри – Фиорентина – 1:2

Голы: Пикколи, 7 – Госенс, 36, Бельтран, 48

Парма – Ювентус – 1:0

Гол: Пеллегрино, 45+1

Торино – Удинезе – 2:0

Голы: Адамс, 39, Дембеле, 85

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Немалой интригой пахло во встречах трех претендентов на ЛЧ против трех клубов, которые еще не гарантировали себе элитной прописки на следующий сезон. Наиболее уверенно игру вел Лацио, которому очень поспособствовало быстрое удаление Себастьяна Отоа. Оставшись в меньшинстве, Дженоа без Малиновского (украинец снова пропускал поединок из-за повреждения), позволила гостям открыть счет, а после перерыва закрепить преимущество. Составы выровнялись лишь под занавес игры, когда свежий Белахьян сразу на второй минуте после выхода на замену получил прямую красную. Это не помешало "орлам" довести дело до победы.

Тренеры меняются, а Ювентус никак не может справиться с Пармой. В первом круге "Синьора" под руководством Тьягу Мотты расписала домашние 2:2 с борцом за выживание. Зато Тудор вообще проиграл "крестоносцам". Единственный гол Парма забила перед самым перерывом. Победа позволила пармезанцам прервать серию из пяти ничьих подряд и стала первой за последние два месяца. А Юве на ровном месте дарит шанс конкурентам в борьбе за ЛЧ.

Выгоду из неудачи туринцев получил не только Лацио, но и Фиорентина, которая одержала волевую победу над Кальяри и сократила отставание от "бьянконери" до трех очков. В еще одном поединке вечера встречались середняки, которые набрали по 40 баллов. Теперь, забив два сухих мяча, Торино оторвался от Удинезе на три пункта. Для фриульцев это пятое поражение кряду.

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