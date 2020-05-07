Ювентус сделал щедрое предложение по трансферу лидера Челси

Полузащитник Челси и сборной Италии Жоржиньо имеет шанс снова поработать под руководством Маурицио Сарри.

Туринский Ювентус ведет переговоры с Челси по трансферу Жоржиньо, сообщает The National. По информации источника, итальянский клуб предложил за хавбека 40 млн евро.

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Ранее сообщалось, что в переходе Жоржиньо лично заинтересован наставник "бьянконери" Маурицио Сарри. Футболист уже играл под его руководством в Наполи и Челси. Контракт 28-летнего игрока с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

К слову, в нынешнем сезоне Жоржиньо провел 37 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 7 забитых мячей и отдал 2 результативные передачи.

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