Ювентус сделал особый подарок своему 100-летнему фанату

Мегаопытный фанат Ювентуса посетил поединок туринцев против Брешии (2:0) в 24 туре Серии А.

Сильвио Фассон регулярно поддерживает любимый клуб на трибунах, несмотря на почтенный возраст – 100 лет.

Феноменальный ассист пяткой в видеообзоре Ювентус – Брешия – 2:0

Ювентус захотел уважить преданного поклонника и подготовил подарок. Дедушка получил фирменную футболку туринцев с символическим числом 100 и своим именем. Действующие чемпионы Италии в официальном твиттере пожелали Фассону приятного просмотра матча, команда также не подвела – уверенная победа 2:0.

Напомним, именно Ювентус возглавляет турнирную таблицу Серии А после 24-х сыгранных туров.

Парамон: фарт для Лобановського, 100 євро від Каладзе, пістолет Макарова, німецьке порно й інші пригоди суперфана Динамо