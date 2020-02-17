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Ювентус сделал особый подарок своему 100-летнему фанату

07:30 108 Читати українською
Ювентус сделал особый подарок своему 100-летнему фанату
Роналду аплодирует суперфанату / Фото из открытых источников

Мегаопытный фанат Ювентуса посетил поединок туринцев против Брешии (2:0) в 24 туре Серии А.

38’ Пауло Дибала
75’ Хуан Куадрадо
 
Флориан Айе 37’
37’ Флориан Айе
38’ Пауло Дибала
75’ Хуан Куадрадо

Сильвио Фассон регулярно поддерживает любимый клуб на трибунах, несмотря на почтенный возраст – 100 лет.

Феноменальный ассист пяткой в видеообзоре Ювентус – Брешия – 2:0

Ювентус захотел уважить преданного поклонника и подготовил подарок. Дедушка получил фирменную футболку туринцев с символическим числом 100 и своим именем. Действующие чемпионы Италии в официальном твиттере пожелали Фассону приятного просмотра матча, команда также не подвела – уверенная победа 2:0.

Напомним, именно Ювентус возглавляет турнирную таблицу Серии А после 24-х сыгранных туров.

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Ювентус Ювентус Италия футбольные фанаты Ювентус - Брешия
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