По данным Джанлуки Ди Марцио, 25-летний англичанин может оказаться в итальянском клубе вне зависимости от будущего Франсишку Консейсау.

Экс-защитник Манчестер Юнайтед жестко разнес звезду команды: "Продайте этого парня!"

За Санчо "Старая синьора" предложила 10 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. Ранее "красные дьяволы" пытались продать игрока за 25 млн евро. Это – четверть суммы, которую МЮ заплатил за Санчо Боруссии Д четыре года назад. Сейчас портал Transfermarkt оценивает Джейдона в 28 млн евро.

В сезоне 2024/25 вингер забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач в 41 матче на клубном уровне за Челси, в составе которого выступал на правах аренды.

Рома хочет заменить Довбика неудачником из Манчестер Юнайтед – у Гасперини есть аргумент