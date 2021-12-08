Массимилиано Аллегри совершил солидную ротацию. В частности, впервые в старте Лиги чемпионов в возрасте 19 лет и 179 дней вышел Кони Де Винтер, став самым молодым игроком в истории Юве в ЛЧ, который начинал встречу с первых минут.

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"Старая синьора" захватила инициативу и забила уже на 18-й минуте. Бонуччи, который размещался в центре, пасом нашел на левом фланге Бернардески. Федерико протянул мяч, вырезал шведой в штрафную, а Мойзе Кин результативно подставил голову. Благодаря этому итальянец стал вторым самым молодым автором гола Юве в самом престижном турнире Европы.

Подопечные Аллегри существенно преобладали Мальме по всем показателям, но во второй раз забить ни до перерыва, ни после им не удалось. Минимальная победа и осечка Челси (3:3 с Зенитом) позволили туринцам набрать 15 зачетных баллов и возглавить квартет H. Шведы завершили групповой этап последними и с одним зачетным баллом.

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