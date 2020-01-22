Ювентус – Рома: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Италии

Ювентус в рамках четвертьфинального поединка Кубка Италии принимает Рому. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24"

Матч 1/4 финала Кубка Италии Ювентус – Рома начался в 21:45 по киевскому времени. Видеотрансляция и текстовый онлайн поединка доступны на "Футбол 24".

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Стартовые составы

Ювентус: Буффон – Данило, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро – Бентанкур, Пьянич, Рабьо – Дуглас Коста, Игуаин, Роналду

Рома: Пау Лопес – Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов – Диавара, Кристанте – Ундер, Пеллегрини, Клюйверт – Калинич

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