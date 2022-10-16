"Есть только 4 клуба, которыми до сих пор владеют семьи: это Удинезе, Аталанта, Лацио и Наполи. Я поддерживаю такой тип собственности, поскольку у транснациональных корпораций есть только коммерческие интересы.

"Для таких неудачников, как Рома": директор Лацио раскритиковал 2 евротурнира, хотя "орлы" играют в одном из них

Вы же теряете радость от футбола, страсть и любовь к этому спорту. Эти фонды работают по алгоритмам, им безразлична история клуба или города. Я фанат "старой школы". Это мой 15-й год в Лацио, мне посчастливилось работать с клубом, у которого есть добродетельный подход к финансам.

Сегодня есть такие клубы, как Ювентус, Рома, Милан и Интер, которые технически банкроты, но их удерживают при жизни, потому что они нужны системе. Важно, чтобы у нас было больше клубов, чьи проекты нацелены на долгосрочную перспективу", – цитирует Таре Football Italia .