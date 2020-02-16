Ювентус рискует потерять Пьянича на битву с Интером и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Хавбек Ювентуса Миралем Пьянич получил повреждение в матче против Брешии (2:0).

Боснийца пришлось менять на Аарона Рэмзи во втором тайме поединка.

Феноменальный ассист пяткой в видеообзоре Ювентус – Брешия – 2:0

Пьянич был вынужден покинуть поле из-за проблем с приводящей мышцей бедра, информирует Calciomercato. Детальное обследование запланировано позже, Ювентус рискует потерять хавбека на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона (26 февраля) и битву лидеров Серии А с Интером (1 марта).

К слову, Пьянич провел 28 матчей в текущем сезоне, в которых отметился тремя голами и четырьмя ассистами.

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