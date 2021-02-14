Ювентус подходит с несколькими потерями в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

Хуан Куадрадо не смог завершить вчерашний матч против Наполи из-за мышечной травмы, из-за чего может не сыграть в поединке с Порту, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Кроме колумбийца, который сегодня, 14 февраля, должно пройти медосмотр, встреча рискуют пропустить Аарон Рэмзи, Артур и Пауло Дибала.

К слову, Ювентус встретится с Порту уже 17-го февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, начало игры в 22:00.

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