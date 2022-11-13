Ювентус после катастрофического старта сезона, казалось бы, выпал из борьбы за Скудетто. Даже о зоне Лигу чемпионов мало кто говорил – впрочем, на дворе середина ноября, а туринцы держались всего в двух очках от топ-4. Кроме того, у них за плечами была 5-матчевая победная серия.

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В случае домашней победы над Лацио "бьянконери" поднялись бы сразу на третью строчку. Подопечные Массимо Аллегри так настроились, что создали первый опасный момент уже на 6-й минуте – это Кин ворвался на левый край штрафной и бахнул мимо дальней штанги. Ещё через шесть минут Костич прострелил на линию штрафной под удар Фаджоли, а тот мощно пробил в касание. Проведель выручил Лацио.

Правда, после этого игра успокоилась. Долгое время моментов вообще не возникало, да и ударов проводили мало. До 40-й минуты команды на двоих нанесли всего три выстрела, причём все они были заблокированы. Аж на 42-й минуте трибуны в Турине схватились за головы, наблюдая за неожиданным лонгшотом Педро – мяч рикошетом от защитника пролетел над перекладиной.

Ювентус ответил практически мгновенно, а римляне в этом помогли. На 43-й минуте Милинкович-Савич потерял мяч под давлением Рабьо, после чего Адриен исполнил шикарный заброс на ход Кину. Проведель вышел на перехват, но Мойзе опередил его, эффектно перебросив – 1:0! Именно с этим счётом команды и отправились отдыхать.

Первый тайм был довольно равным. Во втором особого преимущества какой-то из команд тоже не было заметно, но Лацио критически сбавил в завершающей фазе атак. В основное время подопечные Маурицио Сарри провели всего два удара по воротам. Один заблокировали, а другой не составил проблем для Щенсны.

Ювентус же смог удвоить преимущество в счёте уже на 54-й минуте. "Орлы" вновь потеряли мяч под высоким прессингом, после чего хозяева раскатали атаку с мощным выстрелом Костича. Филип бахнул метров с 22-х, Проведель парировал перед собой, а Кин сыграл на добивании. 2:0!

После этого Ювентус мог позволить себе играть по счёту. Номинально ударов у туринцев было много, но по факту весь второй тайм был тяжелым для просмотра. Постепенно стало заметно, что оба коллектива смирились с результатом, ожидая финального свистка.

Впрочем, на 90-й минуте "бьянконери" смогли забить третий гол! Ди Мария отдал пас на левый фланг, Кьеза прострелил вдоль линии вратарской, а Милик замкнул в касание – 3:0. Только после этого Лацио смог огрызнуться несколькими классными моментами, однако в эндшпиле встречи прекрасно проявил себя Щенсны.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Ювентуса. Подопечные Массимо Аллегри набрали 31 очко и поднялись на третью строчку. До Милана им не хватает двух пунктов, до Наполи – десяти. Лацио же, несмотря на поражение, опустился лишь на четвёртое место, потеснив вниз Интер.

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