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Ювентус нацелился на покупку Триппьера

3 июня 22:39 29 Читати українською
Ювентус нацелился на покупку Триппьера
Киран Триппьер / dailystar

Защитник Тоттенхэма Киран Триппьер может продолжить карьеру в туринского Ювентуса.

Ювентус всерьез намерен приобрести Кирана Триппьер, сообщает Sky Sports.

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По информации источника, туринский коллектив видит в 28-летнем футболисте замену Жоау Канселу. О потенциальной сумме трансфера пока не сообщается. Добавим, что Канселу всерьез заинтересовал Манчестер Сити и может сменить команду уже этим летом.

В этом сезоне Триппьер провел 37 поединков в футболке "шпор", отметившись одним голом и пятью ассистами.

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