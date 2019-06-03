Ювентус нацелился на покупку Триппьера

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"Якщо ти грав і у Шаафа, і у Лобановського – отже, був непоганим футболістом". Правила життя Віктора Скрипника
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Заря официально назначила Скрипника новым главным тренеромУкраина — 3 июнь 808
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Наркотики, стрілянина, бійка з тренером і "договірняки": як два екс-гравці Реала зганьбили мадридський клубИспания — 3 июнь 541
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