Ювентус рассматривает Гасперини на замену Пирло
17:45 - Читати українською
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини пользуется популярностью среди топ-клубов.
Ювентус добавил Джан Пьеро Гасперини в список потенциальных тренеров туринского клуба, сообщает Calciomercato.
Руководство Аталанты сделало заявление относительно будущего Гасперини
Судьба действующего наставника "Старой Синьоры" Андреа Пирло будет зависеть от попадания команды в Лигу чемпионов. Также в шорт-листе туринцев находится главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо.
Перед финальным туром Серии А Юве расположился на 5-й строчке и будет решать задачу в поединке с Болоньей.
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