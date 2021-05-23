Ювентус добавил Джан Пьеро Гасперини в список потенциальных тренеров туринского клуба, сообщает Calciomercato.

Руководство Аталанты сделало заявление относительно будущего Гасперини

Судьба действующего наставника "Старой Синьоры" Андреа Пирло будет зависеть от попадания команды в Лигу чемпионов. Также в шорт-листе туринцев находится главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо.

Перед финальным туром Серии А Юве расположился на 5-й строчке и будет решать задачу в поединке с Болоньей.

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