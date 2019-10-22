Ювентус, ПСЖ, Реал и другие, – Венгер признался, какие предложения ему пришлось отклонить

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер поразил своей преданностью лондонскому клубу.

"В свое время в Арсенале я принял решение строить стадион, без этого развитие клуба было невозможным. Строительство спровоцировало за собой кредиты, соответственно продажу лучших игроков.

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Это другая работа, которая уже не тренерская, а менеджерская, но она ничуть не менее интересна. Банки тогда потребовали, чтобы я обновил с клубом контракт как минимум на 5 лет, что я и сделал. За эти годы меня приглашали в Реал – я отказал дважды, в Ювентус, в ПСЖ, в сборные Англии и Франции, но я оставался верным Арсеналу, в этом была моя ответственность, так было правильно", – цитирует Венгера meduza.

Напомним, 70-летний Арсен Венгер возглавлял Арсенал с 1996 до 2018 года. С "канонирами" французский специалист завоевал 17 трофеев, среди которых 3 чемпионских титула АПЛ.

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