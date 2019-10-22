toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ ШАХТЕР U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АТАЛАНТА

Ювентус, ПСЖ, Реал и другие, – Венгер признался, какие предложения ему пришлось отклонить

17:13 40 Читати українською
Ювентус, ПСЖ, Реал и другие, – Венгер признался, какие предложения ему пришлось отклонить
Арсен Венгер / Фото ФК Арсенал

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер поразил своей преданностью лондонскому клубу.

"В свое время в Арсенале я принял решение строить стадион, без этого развитие клуба было невозможным. Строительство спровоцировало за собой кредиты, соответственно продажу лучших игроков.

Венгер может возобновить карьеру в Милане, – GdS

Это другая работа, которая уже не тренерская, а менеджерская, но она ничуть не менее интересна. Банки тогда потребовали, чтобы я обновил с клубом контракт как минимум на 5 лет, что я и сделал. За эти годы меня приглашали в Реал – я отказал дважды, в Ювентус, в ПСЖ, в сборные Англии и Франции, но я оставался верным Арсеналу, в этом была моя ответственность, так было правильно", – цитирует Венгера meduza.

Напомним, 70-летний Арсен Венгер возглавлял Арсенал с 1996 до 2018 года. С "канонирами" французский специалист завоевал 17 трофеев, среди которых 3 чемпионских титула АПЛ.

Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалів

blog_ava
Модрич установил антидостижение в истории "Золотого мяча"
10:10
509
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Англия Англия Франция Франция Англия Арсен Венгер Арсен Венгер Арсенал Арсенал Ювентус Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
8
мин
Шахтер
19:55
Динамо Загреб
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук