Ювентус продлил контракт со Щенсны

Польский голкипер Войцех Щенсны связывает свое будущее с туринским Ювентусом.

Ювентус на своем официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с Войцехом Щенсны. Срок действия соглашения рассчитан до лета 2024 (предыдущее действовало до 2021).

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Добавим, что поляк перебрался в туринский клуб из лондонского Арсенала в 2017 году. С тех пор Щенсны провел и "Старую синьору" 84 официальных матча, а также дважды стал чемпионом Италии и по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В этом розыгрыше Серии А 29-летний вратарь сыграл 16 матчей, еще 5 раз Войцех выходил на поле во рамках Лиги чемпионов.

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