Ювентус на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Федерико Гатти. Он решил остаться в клубе до лета 2030 года.

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Прошлым летом Гатти, казалось, был на грани продажи, когда им интересовались несколько клубов АПЛ. Тьяго Мотта поверил в него и убедил его стать постоянным игроком стартового состава на протяжении всего своего пребывания в клубе, особенно после травм Бремера и Кабаля.

Главный тренер Наполи Антонио Конте пытался убедить защитника перебраться в Неаполь, но Федерико остался верен Ювентусу. Согласно GdS, туринский клуб также увеличил зарплату игроку.

Ювентус купил Гатти у Фрозиноне зимой 2022 года за 4,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он забил 1 мяч и отдал 1 ассист в 42 матчах.

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