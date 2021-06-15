Ювентус продлил аренду Мораты
15 июня 23:24 - Читати українською
Форвард Атлетико Альваро Мората останется в Серии А.
Атлетико согласился оставить Морату в Ювентусе на правах аренды, сообщает официальный сайт туринцев.
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Новое соглашение о сотрудничестве между Юве и 28-летним форвардом рассчитано до лета 2022-го. Свой прошлый сезон Альваро также провел в Турине, где сыграл 44 матча, в которых отличился 20-ю голами и 12-ю ассистами.
По информации СМИ, Атлетико получит за аренду Мораты около 10 млн евро.
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