Форвард Атлетико Альваро Мората останется в Серии А.

Атлетико согласился оставить Морату в Ювентусе на правах аренды, сообщает официальный сайт туринцев.

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Новое соглашение о сотрудничестве между Юве и 28-летним форвардом рассчитано до лета 2022-го. Свой прошлый сезон Альваро также провел в Турине, где сыграл 44 матча, в которых отличился 20-ю голами и 12-ю ассистами.

По информации СМИ, Атлетико получит за аренду Мораты около 10 млн евро.

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