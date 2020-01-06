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Ювентус продаст Хан Кван Сона в Катар, выкупив его у Кальяри, – СМИ

6 января 08:54 107 Читати українською
Ювентус продаст Хан Кван Сона в Катар, выкупив его у Кальяри, – СМИ
Хан Кван Сон / Фото из открытых источников

Игрок туринского Ювентуса Хан Кван Сон, который уже несколько лет пытается покорить Серию А, может сменить команду и чемпионат.

Нападающий одной из самых закрытых стран мира – северокорейский форвард Хан Кван Сон – близок к переходу в Аль-Духайль, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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21-летний игрок Ювентуса, права на которого принадлежат Кальяри, уже успел пройти медосмотр и в ближайшее время станет одноклубником экс-игрока туринской команды Марио Манджукича, который недавно пополнил ряды катарского клуба. Ожидается, что Ювентус в ближайшее время выкупит корейца у "островитян" и сразу же продаст в Аль-Духайль.

Напомним, Хан Кван Сон выступает в Италии с 2017 года. Он стал первым игроком из Северной Кореи, который забил в Серии А. За первую команду Ювентуса он не провел ни одного матча.

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