Ювентус продал все абонементы на сезон за один день

Туринскому Ювентусу удалось в течение одного дня продать все сезонные абонементы на Ювентус Стэдиум.

"Зебры" продали все абонементы на сезон, сообщает официальный сайт Ювентуса.

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Продажа пропусков на все матчи сезона 2018/19 проходил в два этапа. На первом, с 4 по 18 июля, абонементы могли выкупить владельцы прошлогодних билетов. Этим правом воспользовались 95 % фанатов. В четверг остальные абонементы стали доступными для привилегированных болельщиков и разошлись в течение нескольких часов.

Отметим, что в этом году пропуска были дороже на 30 % по сравнению с прошлым летом. Всего туринцы продали 29 300 сезонных абонементов, что принесло клубной казне ориентировочно 30 млн евро.