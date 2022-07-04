Опорный полузащитник Роландо Мандрагора продолжит выступления в Серии А, но уже не в Турине.

25-летний итальянец стал игроком Фиорентины, информирует сайт Ювентуса . О деталях контракта "фиалки" не сообщают.

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Известно лишь, что "старая синьора" получит за Мандрагору, который провел за первую команду всего 4 минуты, 8,2 млн евро в течение трех ближайших сезонов. Еще 1 миллион может заработать в качестве бонусов после достижения Роландо отдельных целей.

Заметим, что опорный полузащитник присоединился к Юве в 2016-м из Дженоа. После этого играл в арендах в Кротоне, Удинезе и Торино. В прошлом сезоне за "буйволов" Роландо Мандрагора наиграл 23 поединка (гол и два ассиста).

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