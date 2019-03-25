toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЕВРО-2020 НИДЕРЛАНДЫ - ГЕРМАНИЯ ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Ювентус приоткрыл трансферный шорт-лист из 6-ти игроков, – Tuttosport

06:00 57 Читати українською
Ювентус приоткрыл трансферный шорт-лист из 6-ти игроков, – Tuttosport
Маттейс Де Лигт и Рафаэль Варан / Фотоколлаж Goal.com

В туринском Ювентусе планируется серьезная кадровая перестройка.

Руководство Ювентуса составило список желаемых целей на ближайшее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

Роналду хочет переманить Наваса в Ювентус

В шорт-лист "Старой Синьоры" вошли: Маттейс Де Лигт (Аякс), Рубен Диаш (Бенфика), Стефан Савич (Атлетико), Костас Манолас (Рома), Кристиан Ромеро (Дженоа) и Рафаэль Варан (Реал).

Приоритетными целями итальянского гранда являются именно центральные защитники Аякса и Реала.

В текущем сезоне Ювентус является безоговорочным лидером Серии А, также команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, где встретится с Аяксом.

Женская команда Ювентуса в первом матче на Альянц Стэдиум собрала 39 тысяч зрителей – яркий перфоманс трибун

Теги
Трансферы Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии Кристиан Кути Ромеро Кристиан Кути Ромеро Рафаэль Варан Рафаэль Варан Ювентус Ювентус Италия Рубен Диаш Рубен Диаш Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Стефан Савич Стефан Савич Костас Манолас Костас Манолас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
4
мин
Люксембург
21:45
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук